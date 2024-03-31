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04:30, 31 марта 2024Мир

Медведчука обвинили в проведении «операций влияния» перед выборами в Евросоюз

FT: Медведчука обвинили в проведении «операций влияния» перед выборами в ЕС
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Председателя движения «Другая Украина» Виктора Медведчука обвинили в том, что он якобы занимался подкупом европейских законодателей в рамках «российской операции по оказанию влияния» в преддверии выборов в Европарламент. Об этом написало издание Financial Times.

Ранее в Чехии ввели санкций против Медведчука, говорится в статье. Политика обвинили в руководстве «операцией российского влияния» в стране с помощью новостного СМИ якобы с целью подрыва территориальной целостности Украины. В итоге сайт издания Voice of Europe заблокировали.

Чешские власти вместе со спецслужбами Нидерландов, Бельгии и Германии начали расследование. Так, в Варшаве прошли рейды, силовики изъяли десятки тысяч евро и долларов наличными, пишет издание.

Как указано в статье, в Евросоюзе в преддверии выборов растут опасения насчет возможного российского вмешательства. Помимо этого, беспокойство вызывают и опросы общественного мнения. Они показали рост популярности ультраправых партий, которые занимают скептическую позицию в отношении поддержки Украины.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что желание Запада не дать Украине проиграть приведет к втягиванию новых стран в противостояние с Россией. Он напомнил, что Украина зависит от внешнего финансирования.

Кроме этого, по его словам, отрыв Украины от России, русской культуры, русского языка и канонического православия станет уничтожением украинской идентичности.

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      Марина Совина
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