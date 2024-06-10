Курс евро опустился до минимума с середины января

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 95 рублей впервые с 16 января

Курс евро в ходе торгов в понедельник, 10 июня, в моменте опустился ниже отметки в 95 рублей впервые с 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

На открытии торгов в 07:00 по московскому времени в европейская валюта упала до отметки в 94,06 рубля. Однако ближе к 8:15 котировки европейской валюты отыграли падение и поднялись до отметки в 96,19 рубля. Тем не менее, снижение курса евро к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 37 копеек.

Курс доллара к этому времени продемонстрировал противоположную динамику. Котировки американской валюты увеличились на 4 копейки и достигли уровня в 89,39 рубля. В свою очередь, курс юаня поднялся на 2 копейки, до 12,27 рубля.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал укрепление курса евро в июне. Согласно его ожиданиям, котировки европейской валюты в первый месяц лета будут находиться в коридоре 94-101 рубля. В свою очередь, котировки доллара составят 87,3-94,3 рубля, а юань будет торговаться по 12,1-13 рублей.