Аналитики спрогнозировали курс рубля на июнь

«Известия»: россиянам спрогнозировали доллар за 94,3 рубля и евро за 101 рубль

В июне курс доллара в России может дойти до 87,3-94,3 рубля, в то время как евро будет торговаться в пределах от 94 до 101 рубля, а юань — по 12,1-13 рублей. Такую динамику спрогнозировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, которого цитируют «Известия».

Он предсказал, что первый месяц лета окажется ключевым для дальнейших колебаний курса российской валюты. В первую очередь его будущее будет зависеть от решения Банка России о ключевой ставке (которая может вырасти еще на 0,5-1 процентный пункт), стоимости доллара на международных рынках «Форекс» и политики ФРС США. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов решения ОПЕК+ по поводу темпов добычи нефти и очередные западные санкции.

В свою очередь, советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров отметил, что с 29 мая рубль стал слабеть. Такая коррекция может продержаться одну-две недели. Во второй половине июня российская валюта отыграет часть потерянных позиций.

31 мая курс евро на Мосбирже превысил границу 98 рублей. Доллар также подорожал больше чем до 90 рублей.

Также есть прогнозы, что к концу июня 2024 года доллар вернется в диапазон 91-92 рубля. Более того, некоторые аналитики считают, что это движение американская валюта начнет уже в ближайшие недели.

По мнению экономиста Константина Андрианова наблюдаемый в последнее время рост курса рубля — это временное явление. Рубль отыгрывает свое зимне-весеннее падение. Эксперт убежден, что правительство РФ и Банк России не дадут доллару надолго упасть намного ниже 90 рублей.