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14:40, 3 июня 2024Экономика

Аналитики спрогнозировали курс рубля на июнь

«Известия»: россиянам спрогнозировали доллар за 94,3 рубля и евро за 101 рубль
СюжетКурс доллара:

Фото: Sergey Petrov / News.ru

В июне курс доллара в России может дойти до 87,3-94,3 рубля, в то время как евро будет торговаться в пределах от 94 до 101 рубля, а юань — по 12,1-13 рублей. Такую динамику спрогнозировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, которого цитируют «Известия».

Он предсказал, что первый месяц лета окажется ключевым для дальнейших колебаний курса российской валюты. В первую очередь его будущее будет зависеть от решения Банка России о ключевой ставке (которая может вырасти еще на 0,5-1 процентный пункт), стоимости доллара на международных рынках «Форекс» и политики ФРС США. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов решения ОПЕК+ по поводу темпов добычи нефти и очередные западные санкции.

В свою очередь, советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров отметил, что с 29 мая рубль стал слабеть. Такая коррекция может продержаться одну-две недели. Во второй половине июня российская валюта отыграет часть потерянных позиций.

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31 мая курс евро на Мосбирже превысил границу 98 рублей. Доллар также подорожал больше чем до 90 рублей.

Также есть прогнозы, что к концу июня 2024 года доллар вернется в диапазон 91-92 рубля. Более того, некоторые аналитики считают, что это движение американская валюта начнет уже в ближайшие недели.

По мнению экономиста Константина Андрианова наблюдаемый в последнее время рост курса рубля — это временное явление. Рубль отыгрывает свое зимне-весеннее падение. Эксперт убежден, что правительство РФ и Банк России не дадут доллару надолго упасть намного ниже 90 рублей.

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      Кирилл Луцюк
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