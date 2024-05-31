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16:52, 31 мая 2024Экономика

Курс рубля снова снизился к доллару и евро

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 23 мая

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Курс евро на Мосбирже снова превысил отметку в 98 рублей, доллар также растет, поднявшись выше 90 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Российская валюта ранее преодолела этот рубеж 21 мая. Тогда евро опустился ниже 98 рублей, а доллар оказался на самом низком с 6 марта уровне, приближаясь к 90 рублям.

Рубль дешевеет на фоне пройденного в середине рабочей недели пика налоговых выплат.

Ранее курсу доллара предсказали разворот в сторону диапазона 91-92 рубля, который аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) ожидают в июне.

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      Дмитрий Воронин
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