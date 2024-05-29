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18:20, 29 мая 2024Экономика

Курсу рубля предсказали разворот

ЦЦИ: курс вернется в диапазон 91-92 рубля за доллар в конце июня
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Курс доллара к концу июня 2024 года вернется с текущих значений в диапазон 91-92 рубля, со ссылкой на материалы Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает РИА Новости.

Аналитики считают, что предсказанный ими разворот с нынешних 88,58 рубля за единицу американской валюты может начаться в ближайшие недели.

Укрепление рубля до уровней начала года связывают с пиком налогового периода, в рамках которого для уплаты отчислений в бюджет РФ компании-экспортеры увеличивают спрос на российскую валюту. Представитель Freedom Finance Global Владимир Чернов ожидает, что к концу текущей недели курс вернется к отметке в 90 рублей за доллар.

Как следует из заявленной Центробанком предварительной оценки, реальный эффективный курс рубля вырос за первые четыре месяца 2024 года на 0,6 процента, снизившись в указанный период к доллару на 2,5 процента.

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      Дмитрий Воронин
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