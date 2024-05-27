Рост курса рубля до уровней начала года объяснили

Аналитик Чернов: к концу текущей недели доллар снова будет стоить 90 рублей

Укрепление рубля до уровней начала года вызвано приближающимся пиком налогового периода, в рамках которого для уплаты отчислений в бюджет РФ компании-экспортеры увеличивают спрос на российскую валюту, при этом, как ожидается, к концу недели курс вернется к отметке в 90 рублей за доллар, следует из прогноза аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, с которым ознакомилась «Лента.ру».

«В начале текущей торговой недели стоимость американского доллара может опуститься до 87,6-88 рублей, где встретит мощную область поддержки в виде годовых минимумов, а уже к ее завершению мы ожидаем коррекционного роста котировок», — заявил он. Подобную динамику внутри текущей рабочей пятидневки предсказали и для европейской валюты — возможное снижение до 95 рублей с последующим «обратным ростом в район 97,5-98 рублей».

Еще одним фактором наблюдающегося роста рубля эксперт назвал общую динамику курса доллара, снизившегося с начала мая на 1,5 процента к корзине из шести резервных валют в ожидании смягчения риторики ФРС в отношении денежно-кредитной политики регулятора.

Ранее в понедельник стало известно, что курс евро в моменте опустился ниже отметки в 96 рублей впервые с 30 января 2024 года, а доллар достиг уровня в 88,93 рубля.