Курс евро вслед за долларом упал до минимума с конца января

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января

Курс евро в ходе торгов в понедельник, 27 мая, в моменте опустился ниже отметки в 96 рублей впервые с 30 января 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

Падение котировок европейской валюты до минимума с конца января произошло ближе к 11:30 по московскому времени. Однако в дальнейшем евро незначительно укрепился и к 14:40 достиг отметки в 96,32 рубля. Тем не менее в сравнении с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии котировки продемонстрировали снижение на 98 копеек.

Ранее схожую динамику показал курс доллара. Ближе к 10:35 по московскому времени котировки американской валюты опустились до уровня в 88,9343 рубля, чего не наблюдалось на бирже с конца января. На тот момент снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составляло 0,66 процента.

При этом курс доллара продолжил падать. Так, по состоянию на 14:40, котировки американской валюты находились на уровне в 88,68 рубля, демонстрируя спад на 83 копейки. Финансовый аналитик Владимир Григорьев связывал продолжающееся укрепление рубля со стабильными биржевыми ценами на нефть и продлением президентского указа об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров.