Курс доллара упал до минимума с конца января

Курс доллара в ходе биржевых торгов опустился до 88,93 рубля

Курс доллара в ходе торгов в понедельник, 27 мая, в моменте опустился ниже отметки в 89 рублей и достиг уровня в 88,93 рубля. Об этом свидетельствуют биржевые данные.

Ближе к 10:35 по московскому времени котировки американской валюты опустились до отметки в 88,9343 рубля. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 0,66 процента. Столь низких котировок не наблюдалось на бирже с 30 января 2024 года.

Курс евро к этому времени находился на отметке в 96,83 рубля, демонстрируя снижение на 0,37 процента. В свою очередь, за один юань на бирже давали 12,21 рубля. Котировки китайской валюты снизились на 0,075 процента.

Ранее финансовый аналитик Владимир Григорьев допустил, что курс российского рубля может укрепиться к доллару еще на несколько процентов в ближайшее время. В качестве основных причин подобной динамики эксперт назвал стабильные биржевые цены на нефть, а также продление указа президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров.