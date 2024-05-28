Экономист спрогнозировал проседание рубля

Экономист Андрианов допустил проседание рубля до 95 за доллар

Наблюдаемый в последнее время рост валютного курса рубля — это временное явление, полагает доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов. В беседе с «Лентой.ру» он поделился прогнозом на июнь, а также допустил проседание национальной валюты.

Экономист отметил, что не стал бы называть текущую положительную динамику рубля его укреплением. По его словам, это, скорее, определенное, причем весьма незначительное, отыгрывание рублем своего зимне-весеннего падения.

В числе причин текущей положительной динамики рубля эксперт выделил две фундаментальных: недавнее годичное продление указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами и сохранение на длительный период крайне высокой ключевой ставки.

«Наблюдаемый сегодня рост валютного курса рубля — это явление временное, и тому есть железобетонная причина. Федеральный бюджет России на ближайший период сверстан из расчета 90,1 рубля за доллар, так что ждать, что правительство и [Центральный Банк России] ЦБ позволят доллару упасть намного ниже 90 рублей и вдолгую быть ниже этой отметки, не приходится», — поделился Андрианов.

Вместе с тем, есть серьезная внутренняя угроза рублю — валютная политика российского Центробанка, а точнее запланированное Центробанком возобновление чистых покупок инвалюты. Их большая продолжительность и масштабность будут серьезно давить на рубль и могут вновь его серьезно ослабить Константин Андрианов экономист

В июне, как и в течение всего года, на валютный рынок будет стабильно поступать иностранная валюта из-за обязательных ее продаж экспортерами, обозначил он. А ввиду ужесточившейся риторики Центробанка по ключевой ставке следует ожидать, как минимум, ее сохранения на текущем высочайшем уровне, а то и ее дальнейшего повышения. Все это будет серьезной поддержкой рублю, убежден эксперт.

К тому же, нефтяные котировки прочно закрепились в диапазоне 80-90 долларов за баррель, обратил внимание экономист. Он также допустил, что совсем скоро ценник вырастет до 100 на фоне разрастания военно-политического конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с тем, заметил собеседник «Ленты.ру» устойчиво растет российский экспорт и сокращается импорт.

«Так что объективно нашему рублю ничего не угрожает. А потому, судьба рубля на ближайший период будет находиться, главным образом, в руках нашего Центробанка и Минфина. Если они не будут осуществлять массированные покупки инвалюты, то можно ожидать курс в диапазоне 90-92 за доллар, 97-99 за евро и 12.2-12.7 за юань. В случае же, если Минфином и Центробанком будут возобновлены масштабные чистые покупки инвалюты, то рубль может просесть и до 93-95 за доллар, 100-103 за евро и 12.8-13.5 за юань», — спрогнозировал Андрианов.

В понедельник, 27 мая, курс доллара в ходе торгов в моменте опустился ниже отметки в 89 рублей и достиг уровня в 88,93 рубля. Курс евро вслед за долларом упал ниже отметки в 96 рублей. Столь низких котировок на бирже не наблюдалось с 30 января 2024 года.

