Лавров поблагодарил Китай за отказ от участия в саммите по Украине в Швейцарии

Лавров поблагодарил КНР за отказ направлять представителей на саммит по Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров поблагодарил главу МИД КНР за отказ направлять представителей для участия в саммите по Украине в Швейцарии. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Лавров выразил признательность китайским партнерам за сбалансированную и последовательную линию по кризису вокруг Украины, в русле которой в Пекине было принято решение не направлять своих представителей на запланированную в Швейцарии "мирную конференцию"», — отметили в дипведомстве.