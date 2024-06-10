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12:15, 10 июня 2024Мир

Лавров поблагодарил Китай за отказ от участия в саммите по Украине в Швейцарии

Лавров поблагодарил КНР за отказ направлять представителей на саммит по Украине

Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Kremlin / Reuters

Министр иностранных дел Сергей Лавров поблагодарил главу МИД КНР за отказ направлять представителей для участия в саммите по Украине в Швейцарии. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Лавров выразил признательность китайским партнерам за сбалансированную и последовательную линию по кризису вокруг Украины, в русле которой в Пекине было принято решение не направлять своих представителей на запланированную в Швейцарии "мирную конференцию"», — отметили в дипведомстве.

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