Лавров встретился с главой МИД ЮАР

Лавров и глава МИД ЮАР Пандор обсудили вклад в разрешение конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ЮАР Наледи Пандор обсудили вклад Глобального Юга в урегулирование конфликта на Украине на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) БРИКС. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С учетом общего понимания истоков и причин кризиса вокруг Украины обсуждены дальнейшие возможности вклада ЮАР и ряда других представителей Глобального Юга в поиск путей мирного разрешения конфликта», — утверждается в сообщении.

Кроме того, главы МИД обсудили палестино-израильский конфликт, выразив озабоченность его эскалацией.

В ходе встречи были также «рассмотрены актуальные вопросы российско-южноафриканского стратегического партнерства» и подтверждена заинтересованность в «углублении политического диалога и нацеленность на эффективную координацию действий» в рамках международных организаций.

Ранее стало известно, что СМИД БРИКС намерен подготовить совместное заявление по итогам встречи в Нижнем Новгороде.