Совет глав МИД БРИКС подготовит совместное заявление

СМИД БРИКС подготовит совместное заявление по итогам встречи в Нижнем Новгороде

Совет министров иностранных дел (СМИД) БРИКС подготовит совместное заявление по итогам встречи в Нижнем Новгороде. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Павел Князев, передает ТАСС.

«Когда министры утвердят, тогда будет. Традиционное совместное заявление по итогам СМИД должно быть, да», — рассказал дипломат.

Ранее в ходе заседания совета глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переход к новому мироустройству займет целую эпоху и будет тернистым. Он подчеркнул, что страны объединения выступают за более справедливый уклад на основе суверенного равенства государств и цивилизационного многообразия.

СМИД БРИКС проходит в этом году с 10 по 11 июня в рамках председательства России в объединении. В мероприятии приняли участие также соседние страны. В частности, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу заявил, что примет участие в работе сессии министров стран-участниц БРИКС на июньском саммите организации в Нижнем Новгороде.