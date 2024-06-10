Глава МИД Казахстана примет участие в июньском саммите БРИКС в Нижнем Новгороде

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу примет участие в работе сессии министров стран-участниц БРИКС на июньском саммите организации в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров, передает ТАСС.

«Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова совершит визит в Российскую Федерацию для участия в министерской сессии диалога БРИКС», — заявил дипломат.

Он отметил, что сессия пройдет под лозунгом укрепления многополярности в международной политике.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что республика могла бы присоединиться к БРИКС. По его словам, эта тема будет поднята на министерской встрече в России.