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12:07, 10 июня 2024Экономика

Летучая мышь залетела в квартиру и напугала москвичей

Спасатели поймали летучую мышь в московской квартире
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kris Dhondt / Pixabay

Летучая мышь залетела в одну из московских квартир и напугала владельцев. Об этом сообщает Telegram-канал столичного управления МЧС.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июня в квартире жилого дома на улице Адмирала Лазарева. Летучая мышь попала в жилье через окно и обосновалась на стене комнаты. Жильцы вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели осторожно сняли животное со стены с помощью сачка, а затем выпустили в естественную среду обитания. Отмечается, что в ходе операции никто не пострадал.

Ранее жительница Москвы обнаружила в своем унитазе удава. Выяснилось, что змея сбежала из соседней квартиры, пока ее хозяева проводили уборку в террариуме.

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      Александра Качан
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