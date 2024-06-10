Летучая мышь залетела в квартиру и напугала москвичей

Спасатели поймали летучую мышь в московской квартире

Летучая мышь залетела в одну из московских квартир и напугала владельцев. Об этом сообщает Telegram-канал столичного управления МЧС.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июня в квартире жилого дома на улице Адмирала Лазарева. Летучая мышь попала в жилье через окно и обосновалась на стене комнаты. Жильцы вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели осторожно сняли животное со стены с помощью сачка, а затем выпустили в естественную среду обитания. Отмечается, что в ходе операции никто не пострадал.

Ранее жительница Москвы обнаружила в своем унитазе удава. Выяснилось, что змея сбежала из соседней квартиры, пока ее хозяева проводили уборку в террариуме.