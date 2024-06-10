Лидеры G7 осудят сотрудничество России и КНДР на предстоящем саммите

Kyodo: лидеры G7 намерены осудить партнерство России и КНДР на саммите в Италии

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) намерены осудить партнерство России и КНДР на саммите в Италии, который состоится 13-15 июня. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Один из дипломатов на анонимной основе заявил агентству, что главы государств G7 «намерены решительно осудить углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей».

Согласно проекту коммюнике, которое будет обнародовано на предстоящей встрече в Италии, лидеры также подтвердят свою приверженность «непоколебимой» поддержке Украины.

Кроме того, в беседе с изданием источники сообщили, что лидеры G7 выступят за мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Ранее источники в Белом доме сообщили CNN, что в G7 до сих пор нет консенсуса по выделению Украине 50 миллиардов долларов помощи с использованием прибыли от замороженных активов России.