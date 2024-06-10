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10:46, 10 июня 2024Мир

В США рассказали о трудностях стран G7 c принятием решения по активам России

CNN: в G7 до сих пор нет консенсуса по помощи Киеву с использованием активов РФ

Фото: Christoph Sator / Globallookpress.com

Среди стран «Большой семерки» (G7) до сих пор нет консенсуса по выделению Украине 50 миллиардов долларов помощи с использованием прибыли от замороженных активов России. О трудностях стран объединения с принятием решения сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным собеседников телеканала, администрация президента США Джо Байдена пытается согласовать «самые щекотливые финансовые детали» плана к саммиту G7 13-15 июня в Италии.

Отмечается, что страны объединения не пришли к единому мнению по условиям предоставления помощи и обсуждают точную форму предоставления помощи и гарантии возврата этих средств.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) призвал конфисковать замороженные на Западе российские активы и передать их Украине.

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      Семен Александров
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