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20:29, 10 июня 2024Экономика

Турецкая лира обошла евро в торгах на криптобиржах

Kaiko: в июне доля торгов турецкой лирой на криптобиржах достигла рекордных 19 %

Фото: Murad Sezer / Reuters

В начале июня доля турецкой лиры в торгах на мировых криптобиржах достигла рекордных 19 процентов, по этому показателю валюта опередила евро и заняла третье место. Об этом говорится в отчете аналитиков Kaiko.

Лидерами остаются доллар и южнокорейская вона, а наибольший объем торгов проходит в долларовых стейблкоинах. Доля лиры среди всех фиатных пар возросла еще в связи с делистингом торговых пар с британским фунтом стерлингов и австралийским долларом (AUD) в прошлом году, что, в свою очередь, связано с усилением контроля регуляторов в отношении биржи Binance.

Как отмечают эксперты, нестабильность национальной валюты в целом способствует внедрению криптовалют. Лира в последние годы демонстрирует рекордную волатильность и падение в цене на фоне инфляции выше 50 процентов.

Ранее глава Центрального банка Турции Фатих Карахан рассказал о возможности запуска в обращение денежных купюр номиналом в 500 и 1000 лир из-за обесценивания валюты. В настоящее время самой крупной в Турции является купюра номиналом 200 лир.

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      Платон Щукин
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