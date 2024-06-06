Из-за инфляции в Турции задумались о новых банкнотах

Центробанк Турции задумался о банкнотах в 500 и 1000 лир

Центральный банк Турции, возможно, запустит в обращение денежные купюры номиналом в 500 и 1000 лир, заявил глава регулятора Фатих Карахан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Mynet.

В свою очередь бывший заместитель министра финансов Турции Ферхат Эмиль заметил, что увеличение номинала является наиболее важным показателем и официальным признанием инфляции. По его словам, это адаптация к высокой инфляции — «теперь люди могут купить то, что раньше стоило 200 лир, минимум за 500 лир».

В настоящее время самой крупной в Турции является купюра номиналом 200 лир.

Карахан пояснил, что пока эксперты Центробанка проводят технический анализ ситуации, по итогам которого и будет принято решение о новых банкнотах.

В мае годовая инфляция в Турции выросла до 75,45 процента, что стало рекордным значением с ноября 2022 года. Сильнее всего цены выросли в сфере образования, жилья, гостиничного бизнеса. Кроме того, ощутимо дорожают табак и алкоголь.

В свою очередь власти Турции в рамках мер по борьбе с ростом цен решили на три года отказаться от аренды новых зданий и автомобилей. Они задумали ввести стандарт по количеству квадратных метров на одного госслужащего, а также оценить эффективность использования госорганами зданий.