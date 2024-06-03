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15:05, 3 июня 2024Экономика

Инфляция в Турции выросла до рекордных значений

Инфляция в Турции в мае выросла до рекордных с ноября 2022 года 75,45 %

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Годовая инфляция в Турции в мае выросла до 75,45 процента, что стало рекордным значением с ноября 2022 года (тогда показатель составил 84,39 процента). Об ускорении роста цен в стране сообщает Институт статистики Турции (TUIK).

Самый значительный годовой рост потребительских цен отмечен в сфере образования (на 104,8 процента), также сильно подорожало жилье (на 93,2 процента), гостиницы, кафе и рестораны (на 92,9 процента) и табак и алкоголь (на 86,48 процента). В месячном выражении инфляция в мае 2024 года составила 3,37 процента.

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Ранее министр финансов республики Мехмет Шимшек спрогнозировал, что пик инфляции в Турции ожидается в мае, а затем она начнет снижаться. По словам главы Минфина, в результате разработанных властями страны реформ темпы роста цен начнут быстро сокращаться, и к 2026-му инфляция снизится до однозначных показателей.

Власти Турции в рамках мер по борьбе с ростом цен решили на три года отказаться от аренды новых зданий и автомобилей. Шимшек уточнил, что такой способ борьбы с инфляцией не будет применяться в случае наличия угроз обрушения при землетрясении. Для остальных вариантов, в частности, «будет введен стандарт по количеству квадратных метров на одного госслужащего».

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