Магазинам игрушек предсказали разорение из-за маркетплейсов

«Ъ»: в России магазины игрушек проиграли в конкуренции маркетплейсам

В России большая часть розничных магазинов игрушек проиграла в конкурентной борьбе маркетплейсам. Об этом заявил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, которого цитирует «Коммерсантъ».

Аналогичную мысль высказал владелец сети «Леонардо» Борис Кац. По его словам, специализированный магазин игрушек россияне посещают только ради подарка. А это весьма нестабильные и сезонные покупки. Поэтому, чтобы не разориться, такому магазину нужны сопутствующие товары, а с развитием маркетплейсов необходимость в таких торговых точках практически исчезла. Так, например, в «Леонардо» доля игрушек низкая, а основной ассортимент — товары, предназначенные для развития творческого мышления и мелкой моторики. Так риск разориться оказывается ниже, поскольку эти позиции всегда стабильно продаются.

В свою очередь, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина заметила, что после того, как с российского рынка ушли глобальные бренды, включая Hamley’s, а «Той.ру» обанкротились, ниша магазинов детских игрушек оказалась сравнительно свободна. Одними из самых популярных магазинов игрушек стали такие универмаги, как «Детский мир» или Rich Family.

Между тем Бурмистров указал еще на одну особенность детских магазинов игрушек. Формат маленькой площади предъявляет высокие требования к ассортименту, который в специализированном магазине должен быть «уникальным и тщательно выверенным».

Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов предупредил россиян об опасности покупки детских вещей на маркетплейсах и посоветовал не забывать о правилах проверки товара. По его словам, любые недостатки, даже несущественные (выпадение волос у куклы или неустойчивая краска), так или иначе угрожают здоровью детей.