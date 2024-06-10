Минобороны заявило о поражении командного пункта бригады тактической авиации ВСУ

МО РФ: поражен командный пункт бригады тактической авиации ВСУ и полевой склад

За минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России поразили командный пункт украинской бригады тактической авиации в зоне проведения спецоперации. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Где конкретно была поражена цель, в министерстве не сообщили.

Кроме того, армия России также ударила по полевому артиллерийскому складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и по пунктам временной дислокации иностранных наемников. Кроме того, поражены оказались скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах боевых действий.

Ранее оборонное ведомство отчитывалось, что Россия уничтожила склады украинской оперативно-стратегической группировки «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона» в зоне проведения спецоперации. Склад, где хранились военная техника и вооружение, уничтожены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Они же ударили по месту хранения безэкипажных катеров ВСУ.