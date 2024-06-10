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14:19, 10 июня 2024Культура

Моргенштерн назвал имя матери своих будущих детей

Моргенштерн заявил, что модель Onlyfans Лиза Василенко станет матерью его детей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) назвал имя матери своих будущих гипотетических детей. На это обратило внимание издание «Газета.Ru».

Артист репостнул на страницу в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео своей возлюбленной, блогерши и модели Onlyfans Лизы Василенко. «Это мать моих детей будет. Сто процентов», — заявил исполнитель.

Моргенштерн также назвал Василенко «божеством» в комментариях под роликом.

Ранее музыкант заявил о желании завести собственных детей.

В 2022 году сообщалось, что Моргенштерн развелся со своей супругой Диларой Зинатуллиной. Спустя год стало известно, что артист встречается с Василенко.

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      Варвара Кошечкина
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