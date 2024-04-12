Моргенштерн заявил о желании завести детей

Моргенштерн признался, что работает над тем, чтобы завести детей

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) заявил о желании завести собственных детей. Об этом артист рассказал во время одного из своих стримов, передает Voice.

Во время трансляции поклонники музыканта поинтересовались у него, не стал ли он отцом. К таким заключениям привели фотографии, которые Моргенштерн разместил в своем аккаунте, — на кадрах рэпер и его возлюбленная, блогерша и модель Onlyfans Лиза Василенко держат на руках младенца.

Как выяснилось, пара фотографировалась с ребенком своих друзей, однако на стриме музыкант порассуждал о возможном отцовстве, признавшись, что работает над этим.

«Лиза беременна? А что, нет? Работаем над этим», — подчеркнул артист.

В 2022 году сообщалось, что исполнитель развелся со своей супругой Диларой Зинатуллиной. Спустя год стало известно, что артист встречается с Василенко.

Ранее в РПЦ отреагировали на благотворительность рэперши Инстасамки, а также Моргенштерна и Филиппа Киркорова.