В РПЦ отреагировали на благотворительность Инстасамки, Моргенштерна и Киркорова

РПЦ: звезды могут заниматься благотворительностью, но честное имя не купишь

Звезды могут заниматься благотворительностью, но честное имя не купишь. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Таким образом он прокомментировал помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» со стороны звезд с неоднозначной репутацией. Среди них Лукьянов отметил Инстасамку (Дарья Зотеева), Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) и Филиппа Киркорова.

«Но деньгами нельзя купить себе доброе имя, надо изменить образ жизни. Как показывает пример этих российских деятелей шоу-бизнеса, благотворительные действия "напоказ" вовсе не означают, что они отказались от пропаганды антиценностей и последовательного разрушения норм морали, лежащих в основе любого общества, государства. Цинично развращать миллионы подростков и одновременно показывать, что артист якобы "заботится" о людях», — поведал иерей.

Главным компонентом публичной активности Инстасамки и Моргентерна Лукьянов назвал «откровенный сатанизм и презрение к людям».

Инстасамка сообщала, что перевела семьям жертв теракта и пострадавшим один миллион рублей, Моргенштерн сообщал о готовности помочь пострадавшим в теракте закрыть расходы на медицинскую помощь, врачей, операции, для чего ему надо написать в бот и детально рассказать о ситуации. Он также перевел миллион рублей 15-летнему Исламу Халилову, который работал гардеробщиком в «Крокусе» и вывел более 100 человек во время атаки террористов.

Помощь семьям жертв и пострадавших в теракте оказали многие российские звезды, среди них — Егор Крид, SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Мейби Бэйби.