Москвичам пообещали дождь с грозой

Синоптик Тишковец: дождь с грозой пройдет в Москве 10 июня

В понедельник, 10 июня, на Москву обрушатся дождь с грозой. Такую погоду жителям столицы пообещал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, кратковременные дожди в Москве пройдут после 15-16 часов, местами с грозой. Ветер при этом усилится до 14 метров в секунду. Всего в понедельник может выпасть около шести миллиметров осадков, отметил Тишковец. Что касается температуры, то термометры в столице покажут 23 градуса тепла. Помимо этого, с вечера этого дня до утра следующего прогнозируются умеренные магнитные бури.

В столичном комплексе городского хозяйства москвичей призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Днем ранее Тишковец предупредил о «тропическом мегаливне», который пройдет в Москве в День России.