Москвичам пообещали дождливую неделю

Синоптик Ильин: на предстоящей неделе в столицу придут дожди с градом

В начале этой недели в столичном регионе ожидаются сильные дожди, возможен град. Об этом «Вечерней Москве» рассказал специалист прогностического центра «Метео» синоптик Александр Ильин.

В понедельник, 10 июня, днем ожидается солнечная погода, без осадков, предсказал синоптик. Интенсивные дожди, временами с градом, начнутся со вторника, 11 июня. Они продлятся до четверга, 13 июня. За эти три дня выпадет примерно половина или даже чуть больше половины месячной нормы осадков, не исключены локальные подтопления.

При этом обещанных ранее тропических ливней в столице не будет, заявил синоптик. По его словам, такими дожди можно назвать, только если за сутки выпадает около 800 миллиметров осадков или же за час не менее 150 миллиметров. «В Москве даже близко подобного не предвидится», — уточнил синоптик.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал дождь с грозой в столице в понедельник, 10 июня. По словам специалиста, кратковременные дожди пройдут после 15-16 часов.