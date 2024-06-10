Москвичей напугали тропическими ливнями

Синоптик Позднякова: больше всего осадков в столице выпадет в ночь на 11 июня

Больше всего осадков в столице может выпасть в ночь на вторник, 11 июня. Об этом «КП» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В предстоящую ночь Московскую область будет пересекать теплый атмосферный фронт, при этом днем в среду, 12 июня, пойдет холодный фронт. За эти дни может выпасть месячная норма осадков, то есть 77 миллиметров за двое суток. Синоптик уточнила, что это практически по восемь ведер воды на каждый квадратный метр.

Кроме тропических ливней синоптики обещают грозы с градом. При этом эти явления будут еще более локальными, чем сильные ливни. Тропическими дожди будут не только из-за того, что будут лить стеной, но и из-за жары. Во вторник днем в Москве ожидается плюс 26 градусов, на востоке Подмосковья до плюс 30, сообщают синоптики Гидрометцентра России. В четверг, 13 июня, в столице ожидается плюс 25 градусов, по области — до плюс 28.

По словам синоптика, дожди будут идти на протяжении всей недели, при этом в субботу и воскресенье, 15 и 16 июня, они будут небольшими. По словам Поздняковой, есть надежда, что оставшаяся часть июня будет благоприятной, без частых дождей.

Ранее специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин предсказал сильные дожди с возможным градом в начале этой недели в столичном регионе.