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16:31, 10 июня 2024Экономика

Москвичи остались без горячей воды из-за потопа

Жители ЖК CitiMix в Москве остались без горячей воды из-за потопа

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Жители ЖК CitiMix на юго-западе Москвы остались без горячей воды из-за потопа, начавшегося в результате ливня. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Без горячего водоснабжения жители ЖК в Тропарево-Никулино остаются четвертый день из-за внепланового отключения. Отмечается, что сначала в жилом комплексе прошло плановое отключение горячей воды, затем ее включили, но, как говорят жители, всего на один день. После из-за ливней затопило ЖК с 21-го по 1-й этаж, и подача была снова прекращена.

Управляющая компания (УК) «Юнисервис» обвинила Московскую объединенную энергетическую компанию (ПАО «МОЭК») в нелегальном отключении. В МОЭК заявили, что нарушений в их работе нет и что водоснабжение обеспечивается непрерывно. Жильцы дома уверены, что потоп мог повредить коммуникации, но УК отказывается это признавать.

Ранее без воды остались жители города Отрадный Самарской области. Это произошло из-за забитых водозаборов на реке Большой Кинель. Для очистки сооружений привлекли водолазов, однако мощное течение и высокий уровень мутной воды помешали им справиться с задачей.

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      Мария Черкасова
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