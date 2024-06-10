Москвичи остались без горячей воды из-за потопа

Жители ЖК CitiMix в Москве остались без горячей воды из-за потопа

Жители ЖК CitiMix на юго-западе Москвы остались без горячей воды из-за потопа, начавшегося в результате ливня. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Без горячего водоснабжения жители ЖК в Тропарево-Никулино остаются четвертый день из-за внепланового отключения. Отмечается, что сначала в жилом комплексе прошло плановое отключение горячей воды, затем ее включили, но, как говорят жители, всего на один день. После из-за ливней затопило ЖК с 21-го по 1-й этаж, и подача была снова прекращена.

Управляющая компания (УК) «Юнисервис» обвинила Московскую объединенную энергетическую компанию (ПАО «МОЭК») в нелегальном отключении. В МОЭК заявили, что нарушений в их работе нет и что водоснабжение обеспечивается непрерывно. Жильцы дома уверены, что потоп мог повредить коммуникации, но УК отказывается это признавать.

Ранее без воды остались жители города Отрадный Самарской области. Это произошло из-за забитых водозаборов на реке Большой Кинель. Для очистки сооружений привлекли водолазов, однако мощное течение и высокий уровень мутной воды помешали им справиться с задачей.