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15:37, 10 апреля 2024Экономика

Российский город полностью остался без воды

Отрадный полностью остался без воды из-за забитых водозаборов

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Город Отрадный Самарской области полностью остался без воды из-за забитых водозаборов. Об этом стало известно изданию 63.RU.

По словам жителей российского города, 8 апреля на реке Большой Кинель впервые забило водозаборы. Мэр Отрадного Александр Мецкер отметил, что ситуация очень сложная. Для очистки сооружений привлекли водолазов, однако мощное течение и высокий уровень мутной воды помешали им справиться с задачей.

Утром в среду, 10 апреля, водоснабжение возобновилось, однако было снова прекращено через три часа. «Поставили два бойлера, но на город с населением в почти 50 тысяч человек это капля в море. В школах и детских садах отменили занятия. Плюс кое-где начались перебои с отоплением», — рассказал один из жителей.

Ранее жители поселка Дубровский в Алтайском крае лишились воды на три месяца из-за замерзшего водопровода.

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      Александра Качан
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