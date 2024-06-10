Москвичка с сыном-подростком по очереди выпали из окна

Mash: на западе Москвы мать с 14-летним сыном по очереди выпали из окна

На Крылатской улице на западе Москвы мать с 14-летним сыном по очереди выпали из окна. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как рассказали изданию очевидцы, сначала с высоты упал подросток, за ним женщина 45-50 лет. Прохожие вызвали к месту случившегося сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи. Однако прибывшим медикам спасти горожан не удалось.

Как утверждает издание Baza в Telegram-канале, все произошло в столичном жилом комплексе «Долина грез». Других подробностей об инциденте не приводится.

До этого сообщалось, что в Воронеже трехлетние близнецы выпали из окна общежития. После происшествия следователи начали проверку. Назначена судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить степень тяжести причиненного здоровью детей вреда и выяснить причины случившегося.

