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11:02, 5 июня 2024Россия

В российском городе трехлетние близнецы выпали из окна общежития

В Воронеже трехлетние близнецы выпали из окна пятого этажа общежития

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Воронеже трехлетние близнецы выпали из окна общежития. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Воронежской области в Telegram-канале.

По информации сотрудников правоохранительных органов, дети выпали из окна пятого этажа общежития, который находится в Левобережном раоне города. Близнецов госпитализировали, им оказывается медицинская помощь. Подробностей об их состоянии не приводится.

После происшествия следователи начали проверку. Они назначили судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить степень тяжести причиненному детям вреда здоровья и выяснить причины случившегося.

Ранее в Москве на улице Производственной мужчина выпал из окна 14-го этажа и выжил благодаря одной вещи. Москвич упал в корзину внешнего блока кондиционера, расположенную этажом ниже — оттуда его достали спасатели.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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