Мост в российском городе отремонтировали скотчем

Мост в Волгограде отремонтировали с помощью скотча

Мост в Волгограде отремонтировали с помощью скотча. О необычном способе починить конструкцию, который придумали в российском городе, рассказало издание «Подъем».

Речь идет о мосте на улице Тулака. Перила объекта повредились и начали заваливаться на пешеходную часть. Недавно на них появилось несколько слоев скотча. По словам жителей города, рабочие уже уложили рядом с мостом новый асфальт, однако не успели отремонтировать ограждение, поэтому решили нестандартно подойти к ситуации.

В администрации Волгограда заявили, что потребовали от подрядчика качественно отремонтировать перила. Ожидается, что ремонт завершится до конца июня.

Ранее стало известно, что в Москве построят новый мост. Он появится в Пресненском районе города.