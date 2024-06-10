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19:09, 10 июня 2024Экономика

Мост в российском городе отремонтировали скотчем

Мост в Волгограде отремонтировали с помощью скотча
Aрхивное фото

Aрхивное фото. Фото: Tom / Pixabay

Мост в Волгограде отремонтировали с помощью скотча. О необычном способе починить конструкцию, который придумали в российском городе, рассказало издание «Подъем».

Речь идет о мосте на улице Тулака. Перила объекта повредились и начали заваливаться на пешеходную часть. Недавно на них появилось несколько слоев скотча. По словам жителей города, рабочие уже уложили рядом с мостом новый асфальт, однако не успели отремонтировать ограждение, поэтому решили нестандартно подойти к ситуации.

В администрации Волгограда заявили, что потребовали от подрядчика качественно отремонтировать перила. Ожидается, что ремонт завершится до конца июня.

Ранее стало известно, что в Москве построят новый мост. Он появится в Пресненском районе города.

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      Александра Качан
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