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10:18, 10 июня 2024Из жизни

Мужчина обнаружил у себя дома жуткого «инопланетного жука»

Фото: r/whatsthisbug / Reddit

В США житель штата Калифорния обнаружил в своем доме «инопланетного жука». Он выложил фотографию необычного животного на форуме Reddit.

Пользователь с ником Royal_Buyer_8178 рассказал, что сначала принял существо за термита, однако оно было слишком «большим и жутким» для этого насекомого. «Оно выглядит как пришелец. Я понять не мог — это муравей, паук или скорпион?» — написал он.

Другие участники форума быстро объяснили, что это паукообразное из семейства сольпуг, которых также называют солнечными пауками. «Безобидные маленькие друзья. Иногда они бегут к вам, но не чтобы покусать. Им нужна ваша замечательная тень, чтобы немного отдохнуть от солнца», — пояснил Swee_Potato_Pilot.

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Некоторые также рассказали, что солнечных пауков очень много в пустыне Мохаве, которая занимает значительную часть Южной Калифорнии.

В отличие от пауков, у сольпуг нет ядовитых желез. Тем не менее, они охотятся на термитов, жуков и других насекомых, а некоторые виды могут одолеть и скорпионов, и ящериц. Несмотря на отсутствие яда, укус этих членистоногих может быть очень болезненным и вызвать воспаление, так как на их ротовых придатках часто остается гниющая пища.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии наткнулась на «инопланетное морское существо» на пляже. Она обнаружила, что из песка торчат длинные толстые нити белого цвета, напоминающие щупальца.

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      Никита Савин
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