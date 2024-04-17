Женщина нашла похожее на лапшу загадочное существо во время прогулки

В Австралии женщина нашла на пляже похожие на инопланетное существо водоросли

Жительница Австралии наткнулась на «инопланетное морское существо» на пляже и пришла в недоумение. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина сделала необычную находку во время прогулки по пляжу в городке Ледж-Пойнт, штат Западная Австралия. Она удивилась, когда обнаружила, что из песка торчат длинные толстые нити белого цвета, напоминающие щупальца.

Австралийка опубликовала фотографию найденного на побережье загадочного создания на форуме Reddit и обратилась к людям с просьбой идентифицировать его. Пользователи поспешили в комментарии с догадками, однако многие из них придумали находке шуточные сравнения. Комментаторы заявили, что существо похоже на спагетти-монстра, лапшу или пророщенные бобы мунг. Но, вероятнее всего, согласно предположению одного из пользователей, австралийка наткнулась на обычные морские водоросли, выгоревшие на солнце.

Ранее сообщалось, что тело огромного загадочного существа выбросило на пляж в Ирландии. Одна из обнаруживших создание женщин назвала его крупным и похожим на «кучу плоти».

