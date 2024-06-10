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14:53, 10 июня 2024Россия

На Камчатке заметили вертолет с привязанным на тросе медведем

В биозаказнике на Камчатке заметили вертолет, который нес тушу медведя на тросе

Фото: PxHere

На Камчатке заметили вертолет, который нес тушу медведя на тросе. Утверждается, что это был случай браконьерской охоты в биозаказнике, но при этом застреливших животное не спешат искать, пишет «Царьград».

По данным издания, случай произошел 23 или 24 апреля на территории заказника «Река Удочка». Охота на медведя там разрешена, но только в определенные сроки, в определенных местах и по разрешениям, которые получают заранее. В эти дни разрешение на отстрел никто не получал, а значит, имеет место браконьерство.

Сообщается, что туристы заметили вертолет, которой нес на тросе медведя. При этом инспектор заказника установил, что всего было отстреляно по меньшей мере три медведя. Все данные он передал в полицию.

Журналисты связались с пилотом, который управляет замеченным вертолетом. Тот не раскрыл подробностей инцидента, задавшись ответным вопросом: «А что, медведь живой летел, мучился? Вы видели на видео, чтобы с вертолета осуществлялась стрельба?»

По данным «Царьграда», информации о возбуждении уголовного дела нет. Там предполагают, что причиной может быть то, что браконьерством могли заниматься некие «VIP-персоны».

Осенью на острове Итуруп Сахалинской области сняли на видео медведя, испугавшегося туристов и вскарабкавшегося по отвесной скале.

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      Антон Похиляк
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