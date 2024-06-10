На крыше российского театра взорвался газовый баллон и начался пожар

СК: на крыше Ивановского драмтеатра взорвался газовый баллон, пожар ликвидирован

На крыше Ивановского драматического театра во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результате чего на кровле здания начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным, один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь. В рамках доследственной проверки сотрудники СК осмотрели место ЧП, назначили необходимые экспертизы. По ее окончании будет принято процессуальное решение.

31 мая сообщалось, что в кафе на улице Сретенка в центре Москвы взорвался газовый баллон, ожоги получила официантка заведения 1991 года рождения.