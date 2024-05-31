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18:56, 31 мая 2024Силовые структуры

Пострадавшей от взрыва в московском кафе оказалась официантка

СК: в результате взрыва газового баллона в кафе Москвы официантка получила ожоги
СюжетВзрыв в Москве
Начало событий в новости При взрыве в кафе в центре Москвы пострадал человек

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

По факту взрыва газового баллона в кафе на улице Сретенка в центре Москвы проводится доследственная проверка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

В результате инцидента официантка заведения 1991 года рождения получила ожоги. Ей оказана медицинская помощь, добавили в прокуратуре Москвы. В ведомстве показали фотографии поврежденного взрывом газового баллона, а также помещения кафе.

Фото: Прокуратура Москвы

Проведение проверки находится на контроле Мещанской межрайонной прокуратуры.

Ранее 31 мая сообщалось об одном пострадавшем при взрыве в кафе. Возгорание удалось потушить до прибытия пожарных.

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      Любовь Ширижик
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