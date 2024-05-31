Пострадавшей от взрыва в московском кафе оказалась официантка

СК: в результате взрыва газового баллона в кафе Москвы официантка получила ожоги

При взрыве в кафе в центре Москвы пострадал человек

Начало событий в новости При взрыве в кафе в центре Москвы пострадал человек

По факту взрыва газового баллона в кафе на улице Сретенка в центре Москвы проводится доследственная проверка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

В результате инцидента официантка заведения 1991 года рождения получила ожоги. Ей оказана медицинская помощь, добавили в прокуратуре Москвы. В ведомстве показали фотографии поврежденного взрывом газового баллона, а также помещения кафе.

Проведение проверки находится на контроле Мещанской межрайонной прокуратуры.

Ранее 31 мая сообщалось об одном пострадавшем при взрыве в кафе. Возгорание удалось потушить до прибытия пожарных.