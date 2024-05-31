Взрыв произошел на веранде кафе в центре Москвы

В центре Москвы на веранде кафе произошел взрыв

На веранде кафе в центре Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По их данным, на место происшествия выехали сотрудники спасательной службы. «На Сретенке, на летней веранде кафе произошел хлопок газового баллона», — пояснил собеседник агентства.

Утром 30 мая в Новогиреево начался пожар. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка склада — внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Возгоранию присвоили третий ранг сложности, движение по близлежащей улице перекрыли.

До этого в подмосковном Подольске произошел мощный пожар. По словам местных жителей, перед этим в городе прогремел взрыв. Огонь охватил склад с техническими и медицинскими газовыми баллонами.