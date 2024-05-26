В Подмосковье произошел мощный пожар

В Подольске загорелся склад с газовыми баллонами

В подмосковном Подольске произошел мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, перед этим в городе прогремел взрыв. Отмечается, что дым от пожара виден за несколько километров. Согласно предварительным данным, огонь охватил склад с техническими и медицинскими газовыми баллонами. Причина возникновения возгорания пока неизвестна, на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Ранее сообщалось о пожаре в селе Гридино в Карелии. Он начался в результате падения электрического столба из-за шквалистого ветра. Никто из жителей не пострадал, но были повреждены десятки зданий.