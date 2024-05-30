МЧС: на востоке Москвы произошел крупный пожар на площади 4 тыс. кв. м

Крупное возгорание в разноуровневом производственно-складском здании произошло на востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Уточняется, что площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада — внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

К ликвидации возгорания привлечен вертолет Ка-32 — за 15 раз он сбросил 75 тонн воды. В готовности к вылету находится еще один вертолет Московского авиацентра.

До этого сообщалось, что в Подольске загорелся склад с газовыми баллонами.

Еще раньше стало известно о пожаре в селе Гридино в Карелии. Он начался в результате падения электрического столба из-за шквалистого ветра. Никто из жителей не пострадал, но оказались повреждены десятки зданий.