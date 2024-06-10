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14:10, 10 июня 2024Мир

На оружейном заводе в Польше произошел взрыв

RMF FM: на оружейном заводе «Меско» на юге Польши произошел мощный взрыв
СюжетПожары в России

Фото: Radio Bielsko / Reuters

На оружейном заводе «Меско» на юге Польши произошел мощный взрыв. Есть пострадавшие, передает радиостанция RMF FM.

«У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад», — заявила директор предприятия Эльжбета Сренявская.

По предварительным данным, внутри здания находились двое рабочих. В результате произошедшего один из них был ранен, а второго — 59-летнего мужчину — спасти не удалось.

На место случившегося прибыли пожарные, скорая помощь и полиция. Пожар, возникший после взрыва, потушили. Раненого мужчину доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Руководство завода проводит расследование произошедшего. «Там все контролируется, потому что это современный центр», — сказала директор завода.

22 мая в крупном торговом центре Варшавы возник пожар. Польские власти попытались обвинить в этом Россию. Премьер страны Дональд Туск не смог привести доказательств якобы причастности Москвы к поджогу здания.

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      Лина Пивоварова
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