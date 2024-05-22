Премьер Польши Туск заявил о возможной причастности РФ к пожару в ТЦ в Варшаве

Польшу охватили крупные пожары. Власти заподозрили Россию в поджоге ТЦ в Варшаве. О возможной причастности РФ к возгоранию в ТЦ заявил на пресс-конференции премьер страны Дональд Туск.

«Мы проверяем версию, что российские спецслужбы могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром», — сказал Туск. При этом доказательств причастности России он не привел.

По словам премьера, польские силовые структуры активно занимаются расследованием диверсий в стране. Ранее уже были задержаны девять подозреваемых, а затем еще трое.

Девять человек арестовали связи с подозрением по поводу их причастности к диверсиям, которые якобы были совершены по заказу России. Им предъявлены обвинения в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб, отметил Туск и уточнил, что это касается избиений, поджогов и попыток поджога. Как пояснил политик, задержанные являются гражданами Украины, Белоруссии и Польши и наемниками, некоторые из них — представители криминального мира.

При этом посольство России в Варшаве сообщений об их аресте не получало. «Поскольку в сообщениях СМИ речь не идет о российских гражданах, данный вопрос к компетенции посольства не относится», — сказали в диппредставительстве и назвали эту информацию «теорией заговора», которую не стоит комментировать.

Дональд Туск Фото: Kacper Pempel / Reuters

Торговый центр в Варшаве полностью сгорел 12 мая

Речь идет о торговом центре, расположенном на улице Марывильской, 44, в Варшаве. В результате пожара 12 мая здание полностью сгорело. Власти рассматривают версию поджога.

Как сообщали в правительственном центре безопасности (RCB), в локализации пожара принимали участие 58 единиц техники и около 180 спасателей. Мероприятия проводились под контролем главного коменданта государственной пожарной стражи Мариуша Фелтыновского. Он не смог предварительно назвать причину пожара и заявил, что ее установят эксперты.

«Такое быстрое распространение огня — необычная ситуация. Мы пока не знаем, что стало причиной пожара. Это установят эксперты. Возможно, не сработала система отсечения отдельных зон в зале, которая должна была предотвратить распространение огня», — говорил комендант.

Фелтыновский предположил, что огонь быстро распространился из-за того, что в ТЦ было «слишком много легковоспламеняющихся материалов, в первую очередь, текстиля».

Фото: Czarek Sokolowski / AP

За несколько дней до инцидента крупный пожар произошел на свалке химических отходов в Польше

Возгорание произошло на свалке химических отходов на улице Освобождения в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши 10 мая. Считается, что на полигоне находилось около пяти тысяч тонн отходов в бочках и пластиковые отходы. В правительственном центре безопасности призывали жителей региона не приближаться к месту пожара, закрыть окна и находиться по возможности дома.

Тогда сообщалось, что столб дыма над свалкой виден на расстоянии 30 километров, а площадь пожара оценивается в пять тысяч квадратных метров. Для тушения были привлечены несколько десятков пожарных расчетов.

Помимо пожара в ТЦ и на свалке в стране произошла серия других возгораний. Например, в разные дни горели автобусный парк, школа и произошел взрыв в школе пожарных.

Ранее премьер Польши обвинил Россию в кризисе на польско-белорусской границе. По словам Туска, за миграционным кризисом на границе Польши с Белоруссией стоит Россия.