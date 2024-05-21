Совбез ООН отклонил резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Против инициативы Москвы выступили США

СБ ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе

Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Как уточняется, инициатива не набрала необходимые девять голосов из 15.

Инициативу при этом поддержали семь стран: сама Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик и Сьерра-Леоне. Против, в свою очередь, выступили США, Франция, Великобритания, Япония, Словения, Республика Корея и Мальта. Швейцария же воздержалась от голосования.

Напомним, предложенный Москвой проект резолюции состоит из десяти пунктов и содержит призыв ко всем странам, в особенности обладающим возможностями по освоению космоса, «принять экстренные меры, чтобы предотвратить размещение вооружений в космосе и угрозу применения силы в космосе».

Кроме того, в документе подчеркивается «необходимость дальнейших мер, в том числе политических обязательств и юридически обязывающих инструментов, для предотвращения гонки вооружений в космосе во всех аспектах».

Милитаризация космоса Западом потребует ответных шагов России

Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования, подчеркнул, что Запад подтвердил свое намерение продолжать милитаризовать космос.

Он отметил, что такой шаг потребует анализы и ответных действий со стороны Москвы, при этом РФ останется приверженной своим обязательствам.

Разумеется, сложившаяся ситуация потребует анализа и ответных шагов с нашей стороны Василий Небензя Постпред России при ООН

Соединенные Штаты захотели разместить в космосе средства нападения на спутники

На прошлой неделе западные СМИ написали о том, что США планируют разместить на земле и в космосе новейшие средства, позволяющие нападать на орбитальные спутники.

Вместе с этим Вашингтон обвинил Россию и Китай в разработке противоспутникового оружия. При этом о создании собственных средств представители Пентагона не распространяются.

Помимо этого, Конгресс попросил главу Пентагона Ллойда Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе.

Остин должен будет отчитаться не позднее конца февраля 2025 года. Поводом для интереса членов Конгресса к космосу стала якобы угроза со стороны России.

В свою очередь, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин не исключил, что американская сторона изучает возможность размещения собственного оружия в космосе посредством различных испытаний.

Американцы хотят оставить за собой право использовать другие виды оружия в космосе. Непонятно, какое оружие там исследуют: возможно, лазерное, которое может быть использовано для уничтожения спутников Василий Дандыкин Военный эксперт, капитан первого ранга запаса

В Вашингтоне же уверены, что Москва готовится к размещению ядерного оружия в космосе. Однако российские официальные лица такую возможность постоянно отвергают.

В России ответили на сообщения о ядерном оружии в космосе

Так, в феврале президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что информация о том, что РФ планирует разместить ядерное оружие в космосе, является вбросом.

Звучат голословные обвинения в адрес России, что Москва якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе, это вбросы Владимир Путин Президент России

В марте Путин во время совещания с членами правительства поручил разобраться с постройкой ядерной установки в космосе. В том же месяце ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что российский ядерный буксир «Зевс», разработка которого ведется в настоящее время, не станет оружием против спутников.