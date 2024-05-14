Планы США изучить последствия ядерного взрыва в космосе объяснили

Военный эксперт Дандыкин: США изучают возможность размещения оружия в космосе

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил планы Вашингтона изучить возможные последствия ядерного взрыва в космосе на фоне «российской угрозы». В беседе с «Лентой.ру» специалист не исключил, что посредством подобных испытаний США изучают способы размещения собственного оружия в космосе.

Ранее сообщалось, что Конгресс потребовал от главы Пентагона Ллойда Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе. Остин должен отчитаться не позднее конца февраля 2025 года. Поводом для интереса членов Конгресса к космосу стала якобы «российская угроза» США.

Дандыкин не исключил, что американская сторона изучает возможность размещения собственного оружия в космосе посредством подобных испытаний. «Это все просматривается, но на каждое действие есть противодействие», — сказал эксперт.

Американцы хотят оставить за собой право использовать другие виды оружия в космосе. Непонятно, какое оружие там исследуют: возможно, лазерное, которое может быть использовано для уничтожения спутников Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

В феврале президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию назвал вбросом сообщения о планах России разместить ядерное оружие в космосе.

В ходе совещания с членами правительства российский лидер поручил разобраться с постройкой ядерной установки в космосе. В том же месяце ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что российский ядерный буксир «Зевс», разработка которого ведется в настоящее время, не станет оружием против спутников.

Американский телеканал CNN подчеркнул, что слова Путина о планах разобраться с постройкой ядерного космического буксира прозвучали после слухов о планах страны разместить ядерное оружие в космосе.

