Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:31, 29 февраля 2024Наука и техника

Путин ответил на сообщения о ядерном оружии России в космосе

Путин назвал вбросом сообщения о ядерном оружии России в космосе

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Информация о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе, является вбросом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Звучат голословные обвинения в адрес России, что Москва якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе, это вбросы», — сказал глава государства.

В ночь на 15 февраля американские СМИ сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе. Подробностей не приводилось, однако уточнялось, что речь идет о возможном применении его против спутников, а не о сбросе бомбы на Землю.

В МИД России эти данные опровергли. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует выходить из Договора по космосу и не рассматривает такой вопрос.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин анонсировал одно изменение в ЕГЭ

      Медведева покинула съемки шоу после провокации зрителя

      Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы

      Путин пообещал увеличить МРОТ

      Путин заявил о запуске еще одного нацпроекта

      Путин заявил о небывалом объеме строительства жилья в России

      Путин поручил увеличить финансирование программ по продвижению русского языка

      Путин оценил выделяемые на капремонт школ и детсадов суммы

      Путин заявил о значительном снижении употребления алкоголя россиянами

      Путин рассказал о серийных «Сарматах» в войсках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше