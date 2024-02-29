Путин ответил на сообщения о ядерном оружии России в космосе

Путин назвал вбросом сообщения о ядерном оружии России в космосе

Информация о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе, является вбросом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Звучат голословные обвинения в адрес России, что Москва якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе, это вбросы», — сказал глава государства.

В ночь на 15 февраля американские СМИ сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе. Подробностей не приводилось, однако уточнялось, что речь идет о возможном применении его против спутников, а не о сбросе бомбы на Землю.

В МИД России эти данные опровергли. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует выходить из Договора по космосу и не рассматривает такой вопрос.