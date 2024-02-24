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10:59, 24 февраля 2024Россия

МИД заявил о приверженности России Договору по космосу

Замглавы МИД России Рябков: Москва останется в Договоре по космосу

Фото: Unsplash

Москва не планирует выходить из Договора по космосу и не рассматривает такой вопрос. Об этом на просьбу прокомментировать сообщения ряда западных СМИ в последнее время заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

По его словам, соглашение остается одним из ключевых компонентов системы международных договоренностей по этой сфере, которая складывались в течение десятилетий. В то же время дипломат указал, что США, запустившие в информационное пространство тему о возможном размещении России ядерного оружия в космосе, не соблюдают дух договора.

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      Платон Щукин
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