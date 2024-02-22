Стало известно о контактах США с Россией по вопросу ядерного оружия в космосе

WSJ: США напрямую связывались с Россией по вопросу ядерного оружия в космосе

Администрация президента США Джо Байдена связывалась с Россией по вопросу размещения ядерного оружия в космосе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на должностных лиц.

Как стало известно изданию, один из каналов связи включал в себя помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и помощника президента РФ Юрия Ушакова. Отмечается, что Вашингтон призвал Москву не размещать новое противоспутниковое оружие с ядерным вооружением. Собеседники WSJ пояснили, что это нарушит Договор о космосе (полное название документа — «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела» — прим. «Ленты.ру») и поставит под угрозу интересы национальной безопасности США.

В ночь на 15 февраля американские СМИ сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе. Подробностей не приводилось, однако уточнялось, что речь идет о возможном применении его против спутников, а не о сбросе бомбы на Землю.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что опасения США связаны с разработкой российского противоспутникового оружия. По его словам, Вашингтон взаимодействует с Россией для обсуждения информации о новой угрозе национальной безопасности.