В США заявление Путина о ядерном буксире связали с планами по ЯО

CNN: заявление Путина о ядерном буксире прозвучало после слухов о ЯО в космосе

Заявление президента России Владимира Путина о планах разобраться с постройкой ядерного космического буксира прозвучало после слухов о планах страны разместить ядерное оружие (ЯО) в космосе, заявляет американский телеканал CNN.

«Эта новость появилась после того, как источники сообщили CNN в прошлом месяце, что Россия пытается разработать ядерное космическое оружие, которое потенциально может вывести из строя огромное количество коммерческих и правительственных спутников», — уверяет телеканал.

В материале отмечается, что применение ЯО в космосе связано с возникновением электромагнитного импульса, который может разрушить спутник. «В России оружие все еще находится в стадии разработки и еще не выведено на орбиту, публично подчеркнули представители администрации [президента США Джо] Байдена», — говорится в публикации.

Ранее Путин на совещании с членами правительства поручил разобраться с постройкой ядерной установки в космосе.

В феврале глава государства в ходе оглашения послания Федеральному собранию назвал вбросом сообщения о планах России разместить ЯО в космосе.

В том же месяце ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что российский ядерный буксир «Зевс», разработка которого ведется в настоящее время, не станет оружием против спутников.