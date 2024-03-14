Путин поручил разобраться с постройкой ядерной установки в космосе

Путин: необходимо разобраться с постройкой ядерной установки в космосе

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил разобраться с постройкой ядерной установки в космосе. Стенограмма опубликована на официальном сайте Кремля.

По словам главы государства, у России в этой сфере есть компетенции, которыми другие страны не обладают. Он поручил главе правительства Михаилу Мишустину и вице-премьеру Андрею Белоусову уделить дополнительное внимание проекту.