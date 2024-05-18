США захотели разместить в космосе средства нападения на спутники

NYT: США планируют разместить в космосе средства нападения на спутники

США планируют разместить на земле и в космосе новейшие средства, позволяющие нападать на орбитальные спутники. Об этом сообщила газета New York Times.

Отмечается, что Вашингтон обвиняет Россию и Китай в разработке противоспутникового оружия. При этом о создании собственных средств представители Пентагона не распространяются. Они ограничиваются ответами о том, что хотят «к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал, который позволит конкурировать в операциях полного спектра», подчеркивает издание.

Ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что из-за повышенной солнечной активности, наблюдавшейся 13-14 мая, несколько спутников системы Starlink «выбило» с позиций. По его словам, вспышки класса X зафиксированные на Солнце, в тысячу раз сильнее обычных, что оказало влияние на работу устройств.