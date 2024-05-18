Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:49, 18 мая 2024Мир

США захотели разместить в космосе средства нападения на спутники

NYT: США планируют разместить в космосе средства нападения на спутники

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

США планируют разместить на земле и в космосе новейшие средства, позволяющие нападать на орбитальные спутники. Об этом сообщила газета New York Times.

Отмечается, что Вашингтон обвиняет Россию и Китай в разработке противоспутникового оружия. При этом о создании собственных средств представители Пентагона не распространяются. Они ограничиваются ответами о том, что хотят «к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал, который позволит конкурировать в операциях полного спектра», подчеркивает издание.

Ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что из-за повышенной солнечной активности, наблюдавшейся 13-14 мая, несколько спутников системы Starlink «выбило» с позиций. По его словам, вспышки класса X зафиксированные на Солнце, в тысячу раз сильнее обычных, что оказало влияние на работу устройств.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Это самое большое преимущество». Зеленский пожаловался на Запад и высказался о наступлении России под Харьковом

      Украинский пленный рассказал о беспределе среди военкомов во время мобилизации

      В Германии подняли вопрос о контрабанде оружия с Украины

      В США оценили сроки демилитаризации Украины Россией

      В Белгороде произошел взрыв

      Ракетную опасность объявили в российском регионе

      США захотели разместить в космосе средства нападения на спутники

      Трамп захотел потребовать допинг-пробы перед дебатами с Байденом

      Политолог рассказал о территориальных разногласиях между Россией и Эстонией

      Трамп допустил начало третьей мировой войны до выборов в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше